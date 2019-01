FRANKFURT (Dow Jones)--Der Sportwagenhersteller Porsche hat 2018 weltweit 256.255 Fahrzeuge ausgeliefert, ein Zuwachs um 4 Prozent. Von den Modellreihen erreichte der Panamera mit einem Plus von 38 Prozent auf 38.443 Auslieferungen die prozentual stärkste Steigerung, wie die Stuttgarter mitteilten. Der 911 legte trotz des Generationswechsels um 10 Prozent auf 35.573 Fahrzeuge zu.

China blieb 2018 größter Einzelmarkt für Porsche. Das Wachstum betrug dort 12 Prozent auf 80.108 Einheiten. An zweiter Stelle rangieren weiterhin die USA mit einem Plus von 3 Prozent auf 57.202 Fahrzeuge. Die Auslieferungen in Europa lagen leicht unter Vorjahr.

