New YorkFrankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte in den USA haben im Dezember mit erheblichen Kursverlusten geschlossen, so die Experten von Union Investment. Unter dem Strich sei der Dow Jones Industrial Average (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) um 8,7 Prozent gefallen, der marktbreite S&P 500-Index (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe 9,2 Prozent nachgegeben. ...

