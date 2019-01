Pilsen (ots) -



Aimtec ist zum 14. November 2018 Partner des bayerischen Cluster Automotive geworden. Damit wird Aimtec auch Teil des branchenübergreifenden Innovationsnetzwerks der Bayern Innovativ GmbH, dem Träger des Cluster Automotive. Diese Zusammenarbeit bestätigt einmal mehr die hervorragenden Nachbarschaftsbeziehungen zwischen Böhmen und Bayern. Beide Seiten versprechen sich von der Zusammenarbeit eine Vertiefung der böhmisch-bayerischen Beziehungen sowie einen Austausch hinsichtlich Kooperationen zum Innovations- und Technologietransfer in Wertschöpfung und Produkte.



Beide Regionen und deren Wirtschaft profitieren im Umfeld des Themas Industrie 4.0. Bayern ist als größtes Bundesland der Bundesrepublik Deutschland gleichzeitig der wichtigste Geschäftspartner der Tschechischen Republik. Mit seiner starken wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Basis ist Bayern auch langfristig ein starker Partner im Innovationsbereich.



"Die Partnerschaft mit Bayern Innovativ und dem Cluster Automotive freut uns aus mehreren Gründen. Zum einen sehen wir Möglichkeiten, Erfahrungen mit Universitäten und Industrienetzwerken in Bayern zu teilen. Weiter sind wir der Ansicht, dass es uns gelingen wird, unsere Digitalisierungsprojekte einer breiteren Zielgruppe zu vermitteln - Innovationen made in Tschechien", so Jaroslav Follprecht, Managing Director von Aimtec.



Holger Czuday, Clustermanager bei Bayern Innovativ fügt hinzu: "Wir freuen uns, mit Aimtec einen weiteren Partner im Cluster Automotive begrüßen zu dürfen. Die Zusammenarbeit der bayerischen mit der tschechischen Automobilindustrie ist bereits heute hervorragend. Bayern Innovativ möchte mit seinen Netzwerken einen Beitrag leisten, die Zusammenarbeit noch weiter zu intensivieren. Dabei folgen wir unserem Motto "Innovation. leben." Denn gute Beziehungen leben vom Austausch."



Die Zusammenarbeit beider Gesellschaften startete bereits im Oktober 2018 im Rahmen der Messe IZB in Wolfsburg, wo Aimtec beim Bayern Innovativ Gemeinschaftsstand als Mitaussteller vertreten war. Für das nächste Jahr sind Cluster-Treffs, Workshops und weitere Messebeteiligungen in Vorbereitung.



