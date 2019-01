Hamburg (www.anleihencheck.de) - In diesem Jahr dürfte der Abstand bei den Leitzinsen nur geringfügig weiter steigen, so der Experte von Berenberg Dr. Jörn Quitzau.Die amerikanische Notenbank werde 2019 voraussichtlich nur einen Schritt um 25 Basispunkte nach oben machen und die EZB dürfte die Nullzinspolitik bis Anfang 2020 fortsetzen. EZB-Präsident Draghi habe auf der Pressekonferenz im Dezember zwar nur den Hinweis erneuert, die Zinsen würden über den Sommer 2019 hinaus auf dem gegenwärtigen Niveau bleiben, aber mit Blick auf den aktuellen konjunkturellen Rückschlag wäre ein höherer Leitzins 2019 inzwischen eine Überraschung. Während beim Leitzins also wohl alles beim Alten bleibe, lohne sich ein Blick auf den Einlagenzins. So würden die Experten - ähnlich wie andere Marktbeobachter - die Chance sehen, dass die EZB zum Ende des Jahres 2019 beim Einlagesatz einlenke und den Strafzins von -0,4% auf -0,25% abmildere. Damit würden die Geschäftsbanken zumindest etwas entlastet. ...

