Das vergangene Jahr könnte aus Sicht der US-Bank JPMorgan zwar der vorläufige Höhepunkt in Sachen Gewinn und Wachstum für die meisten europäischen Chemie-Konzerne gewesen sein. Analyst Chetan Udeshi erwartete in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie entsprechend ein schwieriges Jahr 2019 für den Sektor. Diese sorgenvolle Einschätzung sei nun aber in vielen Aktienkursen bereits eingepreist, so dass sich jetzt angesichts der oftmals immer noch starken Bilanzen Einstiegsgelegenheiten ergäben.

Insofern stufte der Experte BASF von "Neutral" auf "Overweight" hoch, senkte das Kursziel allerdings von 94 auf 74 Euro. Damit traut er der Aktie des Dax-Schwergewichts ein Kurspotenzial von rund 17 Prozent zu. Nach der Kurskorrektur sei "das Verhältnis von Risiko zu Ertrag nun attraktiver", so Udeshi.

Aus demselben Grund belässt er auch Covestro auf "Overweight" bei einem Kursziel von 62 Euro, was einer Wertsteigerung von fast einem Drittel entspräche. Im MDax der mittelgroßen Werte spricht der Analyst für Lanxess und Brenntag ebenfalls eine Kaufempfehlung aus.

Damit untermauert Udeshi seine allgemein positivere Einschätzung für zyklische Chemiewerte nach den heftigen Kursverlusten im vergangenen Jahr. 2018 hatte Covestro seinen Aktienkurs quasi halbiert und war über das Jahr gesehen zweitschwächster Dax-Wert. BASF hatte noch im Dezember den Ergebnisausblick für 2018 gesenkt, die Papiere gaben seit einem Jahr rund ein Drittel nach.

Knackpunkt sei jetzt eine Stabilisierung der Nachfrage, um den Chemiewerten wieder Auftrieb zu verleihen. In der Folge könne der Preisdruck nachlassen und auch die Margen hätten dann wieder Wachstumspotenzial, schildert der Analyst.

