Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Leoni von 29 auf 21 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Er sehe in der Aktie des Bordnetzspezialisten für 2019 besonders überzeugende Gründe, um diese zu verkaufen, schrieb Analyst Julian Radlinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Markt habe den Gegenwind, den Leoni 2019 in einem weiteren Übergangsjahr verspüren werde, immer noch nicht angemessen erkannt. Er geht von einem niedrigeren Wachstum bei nachlassender Profitabilität aus und kürzte seine Gewinnschätzungen./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2019 / 15:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2019-01-10/10:46

ISIN: DE0005408884