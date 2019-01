Mit der Erweiterung seines Board of Directors um Laustra baut Karsa Oy seine Position weiter aus und gewinnt zusätzliche Fachkompetenz auf Vorstandsebene

Karsa Oy, das die ursprünglich an der Universität Helsinki entwickelte chemische Ionisations (CI)-Technologie für Sicherheitsanwendungen vermarktet, gab heute die Erweiterung seines Board of Directors um den Luftfahrtindustrieexperten Mark Laustra bekannt. Laustra gilt als eine Autorität auf diesem Gebiet und verfügt über mehr als 25 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen Entwicklung und Strategie bei führenden Unternehmen wie Smiths Detection, Astrophysics und zuletzt Analogic, wo Laustra entscheidend am Aufbau eines US-Inlands- und internationalen Marktes für Checkpoint-CT-Technologie mitwirkte, die Fluggäste sicherer als je zuvor machen soll.

"Die Aufnahme von Mark Laustra in unser Board of Directors bedeutet einen großen Vorteil für Karsa Oy, da wir Produkte für die Sicherheit in der Zivilluftfahrt entwickeln und in diesen Markt einführen", so H.J. Jost, Mitgründer und Chief Executive Officer bei Karsa Oy. "Mark Laustra wird uns Dank seiner Erfahrung im Aufbau des Luftfahrtsicherheitsbereichs in den USA Orientierungshilfe bei unseren Produkteinführungen in Nordamerika geben und unser Position dort stärken. Wir freuen uns, die Aufnahme dieses Brancheninsiders in unseren Vorstand bekannt zu geben."

Karsa Oy entwickelt Geräte zur Detektion von Explosivstoffen, die sich durch hohe Sensitivität und Spezifität auszeichnen. Diese verbessern dramatisch die Detektionsmöglichkeiten bei geringeren Kosten im Vergleich zu bestehenden Technologien. Die Einführung dieser Technologie auf dem Weltmarkt wird voraussichtlich die Sicherheitsbranche verwandeln, indem sie Optionen schafft, die das Sicherheitsniveau in Bereichen wie der zivilen Luftfahrt, angefangen beim Screening von Luftfracht, steigert. Die Technologie von Karsa Oy umfasst Anwendungen für den Zoll und den Grenzschutz sowie für das Notfallmanagement.

"Ich freue mich über die Gelegenheit, mit Karsa Oy zusammenzuarbeiten, da das Unternehmen eine neue, revolutionäre Technologie in die zivile Luftfahrt einführt", so Laustra. "Meine Laufbahn konzentriert sich darauf, Technologien auf den Markt zu bringen, die Umfelder schützen und zur Sicherheit von Menschen beitragen. Ich hoffe, mit dieser Berufung zu diesem Ziel beizutragen."

Karsa Oy wurde 2016 von einem Team von Probengewinnungs- und Detektionsexperten der Universität Helsinki, internationalen Industriepartnern und Lifeline Ventures, dem führenden Venture Capital Investor in Finnland, sowie mit Unterstützung von Business Finland, der Finnischen Agentur für Innovation, gegründet. Weitere Informationen finden Sie unter www.karsa.fi.

H.J. Jost, CEO, Karsa Oy

hj.jost@karsa.fi