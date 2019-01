Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2019-01-10 / 10:28 *Pressemitteilung* *PNE AG: Windpark Gerdau-Schwienau wurde erfolgreich repowert* - Neue Windenergieanlagen mit 21,6 MW Nennleistung fertig gestellt - Deutliche Ertragssteigerung durch Repowering - Windpark wird im Rahmen des "Windpark-Portfolio 2020" betrieben Cuxhaven, 10. Januar 2019 - Die PNE AG hat noch vor dem Jahreswechsel das Repowering des Windparks "Gerdau-Schwienau" abgeschlossen. Sechs neue Windenergieanlagen mit einer Nennleistung von insgesamt 21,6 MW wurden komplett errichtet. Obwohl die Zahl der Windenergieanlagen mit dem Repowering mehr als halbiert wurde, kann die Stromerzeugung am Standort in etwa verdoppelt werden. Markus Lesser, Vorstandsvorsitzender der PNE AG: "Auch dieses erfolgreiche Repoweringprojekt zeigt, welch enormes Potential in der Nutzung vorhandener Windkraftstandorte und der Erneuerung älterer Windenergieanlagen steckt. Unsere große Erfahrung mit solchen Projekten zahlt sich dabei aus." PNE betreibt den Windpark im Rahmen des Windpark-Portfolios 2020, in dem vornehmlich deutsche und französische Windparks mit bis zu 200 MW gebündelt werden sollen. In dem Portfolio werden seit der Inbetriebnahme von "Gerdau-Schwienau" Windparks mit jetzt 64,8 MW Nennleistung betrieben. In dem niedersächsischen Windpark wurden sechs Anlagen Nordex N 131 mit jeweils 3,6 MW Nennleistung und einer Nabenhöhe von 99 Metern errichtet. Sie ersetzen 13 Windenergieanlagen, die ab 2001 in diesem Windpark von der PNE-Gruppe errichtet worden waren. Die künftige durchschnittliche Jahresstromproduktion wird den Strombedarf von mehr als 13.500 Haushalten abdecken können. Die Einspeisung des umweltfreundlich erzeugten Windstroms erfolgt innerhalb des im Windpark gelegenen, neu gebauten, Umspannwerkes der PNE-Gruppe in das 110 kV-Netz der Avacon AG. Der Rückbau der Windenergieanlagen sowie die Entsorgung und das Recycling der Komponenten erfolgten unter Einhaltung strikter Umweltvorschriften. Für die Bauphase erstellte Wege- und Kranstellflächen wurden wieder zurückgebaut. Mit dem Repowering des Windparks war im Juni 2018 begonnen werden. Die bisherigen Anlagen werden einschließlich der Fundamente komplett zurückgebaut. *Über die PNE-Gruppe* Die international tätige PNE-Gruppe mit den Marken PNE und WKN ist einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf dieser erfolgreichen Basis entwickelt sie sich weiter zu einem "Clean Energy Solutions Provider", einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie. Von der ersten Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren, über die Finanzierung und die schlüsselfertige Errichtung bis zum Betrieb und dem Repowering umfasst das Leistungsspektrum alle Phasen der Projektierung und des Betriebs von Windparks. Neben der Windenergie werden zukünftig Photovoltaik, Speicherung, Dienstleistungen und die Lieferung sauberen Stroms Teil unseres Angebotes sein. Wir beschäftigen uns dabei auch mit der Entwicklung von Power-to-Gas-Lösungen. *Kontakte für Rückfragen* *PNE AG* *PNE AG* Rainer Heinsohn Christopher Rodler Leiter Leiter Investor Relations Unternehmenskommunikation Tel: +49 (0) 40 - 879 33 114 Tel: +49 (0) 47 21 - 7 18 - 453 Fax: +49 (0) 47 21 - 7 18 - 373 Fax: +49 (0) 47 21 - 7 18 - 373 Christopher.Rodler(at)pne-ag.com Rainer.Heinsohn(at)pne-ag.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: PNE AG 2019-01-10 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PNE AG Peter-Henlein-Straße 2-4 27472 Cuxhaven Deutschland Telefon: 04721 / 718 - 06 Fax: 04721 / 718 - 200 E-Mail: info@pne-ag.com Internet: http://www.pne-ag.com ISIN: DE000A0JBPG2, DE000A2LQ3M9, , DE000A12UMG0, WKN: A0JBPG, A2LQ3M, , A12UMG, Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 764951 2019-01-10

(END) Dow Jones Newswires

January 10, 2019 04:28 ET (09:28 GMT)