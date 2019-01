Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hella von 60 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er sehe bei den Papieren des Lichtspezialisten eine gute Einstiegsgelegenheit, schrieb Analyst Julian Radlinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Sorgen von Investoren um eine zu starke Abhängigkeit von deutschen Autobauern halte er für übertrieben. Er sehe in Hella einen besonders gut positionierten Zulieferer, dessen Aktie neuerdings mit einem 15-prozentigen Abschlag zu haben sei./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2019 / 16:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2019-01-10/11:01

ISIN: DE000A13SX22