BERLIN (IT-Times) - Die in Berlin ansässige Online-Bank Number 26 - kurz N26 - die sich auf Smart und Mobile Banking fokussiert hat, hat eine weitere Finanzierungsrunde abgeschlossen. Die N26 GmbH hat in einer neuen Finanzierungsrunde der Serie D in Höhe von 300 Mio. US-Dollar frisches Kapital ins Unternehmen...

Den vollständigen Artikel lesen ...