Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für SAP von 115 auf 110 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Die Spitzenbewertungen im europäischen Softwaresektor aus dem Jahr 2018 dürften kurzfristig nicht mehr erreicht werden, vielmehr rechne sie mit Bewertungen in der Nähe des dreijährigen Durchschnitts, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. SAP zählt sie gleichwohl zu ihren "Top Picks" für 2019./ajx/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2019 / 22:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2019 / 00:20 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007164600