Frankfurt (www.anleihencheck.de) - US-Staatsanleihen handelten im Dezember deutlich im Plus, so die Experten von Union Investment.Für Rückenwind hätten ausgeprägte Konjunktursorgen gesorgt. Wichtige Impulse seien auch von der US-Notenbank ausgegangen. Kurz vor Weihnachten hätten die Notenbanker abermals den Leitzins angehoben. In den kommenden Monaten wolle die US-Notenbank ihre Entscheidung wieder stärker von den konjunkturellen Daten abhängig machen und habe auch eine Pause im Zinszyklus nicht ausgeschlossen. Diese Nachricht habe die Anleger aber nur kurz beruhigen können. ...

