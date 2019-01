Fazit der Cloud- und Cybersecurity Konferenz Wien: Besser gemeinsam statt einsam. Seit Jahren bin ich in verschiedenen Funktionen auf EU-Ebene tätig, etwa für die Arbeitsgruppe eines "Candidate European Cloud Security Certification Scheme", im Entscheidungsgremium des "EU Cloud of Conduct" oder für das European Telecommunications Standards Institute (ETSI). Das große Ziel all dieser Initiativen: Die Umsetzung des Digitalen Binnenmarkts Europa - ein ehrgeiziges, aber für uns Europäer überlebensnotwendiges Unterfangen. Über die Bedeutung von Cloud Computing für den europäischen Binnenmarkt und den Arbeitsfortschritt der beiden Arbeitsgruppen konnte man Anfang Dezember 2018 mehr auf der "Cloud- und ...

