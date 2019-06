FRANKFURT (Dow Jones)--Der Medienkonzern Axel Springer will die Potenziale seiner US-Töchter Insider und Emarketer mittels einer Zusammenlegung besser nutzen. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, sollen die beiden New Yorker Unternehmen 2020 zusammengeführt werden. Emarketer ist ein Marktforschungsunternehmen in den Bereichen digitales Marketing und Medien, Insider gibt unter anderem das Magazin Business Insider heraus.

"In der nächsten Phase unserer US-Wachstumsstrategie werden wir das Wachstum und die Reichweite von Insider Inc. mit der Expertise von Emarketer zusammenbringen", sagte der zuständige Springer-Vorstand Jan Bayer. "Damit schaffen wir die Voraussetzung für nachhaltiges langfristiges Wachstum auch im B2B-Bereich."

Insider beschäftigt weltweit rund 500 Mitarbeiter. Bei Emarketer arbeiten 160 Menschen. CEO der neuen Gruppe wird Insider-Gründer und -Chef Henry Blodge.

June 13, 2019

