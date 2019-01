Mainfirst hat HeidelbergCement mit "Neutral" und einem Kursziel von 61 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktie biete zwar vordergründig deutliches Potenzial, schrieb Analyst Tobias Wörner in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Verschuldung und Expansion des Geschäft machten den Baustoffkonzern jedoch anfälliger für konjunkturelle Abschwünge./mf/gl

