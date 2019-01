Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Salzgitter AG von 51 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die konjunkturellen Risiken seien gestiegen, was sich auf die Konsensschätzungen für die Stahlproduzenten auswirken dürfte, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings erscheine der Ausverkauf der Stahlwerte übertrieben, so dass die Chancen bei einer Aufhellung der Konjunkturperspektiven höher seien als die Risiken./mf/gl Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2019 / 06:03 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2019-01-10/11:35

ISIN: DE0006202005