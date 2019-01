Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: Sanochemia Pharmazeutika AG - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Sanochemia Pharmazeutika AG Unternehmen: Sanochemia Pharmazeutika AG ISIN: AT0000776307 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 10.01.2019 Kursziel: EUR 2,10 (bislang EUR 2,30) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Hasler Gewinnwarnung, Kapitalerhöhung und neuer Großaktionär Gestern hat Sanochemia eine Gewinnwarnung ausgesprochen. Ursächlich hierfür war zum einen die im April vergangenen Jahres erteilte Einschränkung des GMP-Zertifikats (Good Manufacturing Practice); die dadurch ausgelösten Lieferausfälle werden möglicherweise Schadenersatzforderungen zur Folge haben, für die nun Rückstellungen gebildet wurden. Zum anderen hat Sanochemia Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte vorgenommen. In Summe rechnet der Vorstand für 2017/18e bei einer Erlöserwartung von EUR 33,0 Mio. nunmehr mit einem operativen Verlust von EUR -13 Mio. Gleichzeitig wurde bekannt, dass Sanochemia die Durchführung einer Kapitalerhöhung beschlossen hat. Damit steigt das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 12,9 Mio. auf EUR 15,6 Mio. an. Der Ausgabepreis je neuer Aktie liegt mit EUR 1,80 je Aktie deutlich über dem aktuellen Börsenkurs von EUR 1,37. Wir rechnen damit, dass der Vorstand in den kommenden Jahren die operative Ertragslage nachhaltig verbessern wird, zumal nach unserer Einschätzung im vergangenen Jahr Aufwendungen in Höhe von mehr als EUR 10 Mio. nicht wiederkehrend waren. Auf Sicht von 24 Monaten ergibt sich aus unserem dreistufigen DCF-Entity-Modell ein um die Kapitalerhöhung adjustiertes Kursziel von EUR 2,10 je Aktie. Wir bekräftigen daher unser Buy-Rating. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17465.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

