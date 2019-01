Fielmann-Calls mit 45%-Chance bei Kursanstieg auf 60 EUR

Nachdem sich die im MDAX-Index (ISIN: DE0008467416) gelistete Fielmann-Aktie (ISIN: DE0005772206) im Oktober 2018 auf 59,40 Euro erholen konnte, trat die Aktie in eine Seitwärtsbewegung oberhalb von 52,85 Euro ein. Laut Analyse von www.godmode-trader.de konnte die Aktie am 9.1.19 den Widerstand bei 57,25 Euro auf Tagesschlusskursbasis knacken, was auf eine Beendigung der Korrektur schließen lassen könnte. Hält die Marke von 54,85 Euro, dann besteht nun Steigerungspotenzial auf 59 bis 60 Euro, das sich in weiterer Folge bis zum bei 62 Euro liegenden Widerstand ausweiten könnte.

Wenn die Fielmann-Aktie auf ihrem Weg zu diesen Kurszielen in den nächsten Wochen zumindest 60 Euro zulegt, dann werden Anleger mit Long-Hebelprodukten hohe Renditen erzielen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 55 Euro

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die Fielmann-Aktie mit Basispreis bei 55 Euro, Bewertungstag 15.3.19, BV 0,1, ISIN: DE000GM6LTZ8, wurde beim Aktienkurs von 57,35 Euro mit 0,378 - 0,388 Euro gehandelt.

Erreicht die Fielmann-Aktie in spätestens einem Monat die Marke von 60 Euro, dann wird der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,53 Euro (+37 Prozent) ansteigen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 53,8201 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Fielmann-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 53,8201 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PZ5K4K3, wurde beim Aktienkurs von 57,35 Euro mit 0,40 - 0,42 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Fielmann-Aktie auf 60 Euro wird der Turbo-Call - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - einen inneren Wert von 0,61 Euro (+45 Prozent) erreichen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 49,818 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Fielmann-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 49,818 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UX7JWH1, wurde beim Aktienkurs von 57,35 Euro mit 0,80 - 0,81 Euro quotiert.

Legt die Fielmann-Aktie auf 60 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,01 Euro (+25 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fielmann-Aktien oder von Hebelprodukten auf Fielmann-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de