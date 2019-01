Basel (ots) -

- Medgate und RHÖN-KLINIKUM AG unterzeichnen Absichtserklärung

(MoU) über umfangreiche Zusammenarbeit auf dem wachsenden Markt

für Telemedizin

- Gründung von Medgate Deutschland, an dem die RHÖN-KLINIKUM AG

mit 51 Prozent die Mehrheit halten wird; Medgate wird mit 49

Prozent beteiligt sein

- Medgate Deutschland wird den digitalen Arztbesuch per Video- und

Telefonkonsultation über Smartphone-App für einfachen,

schnellen, persönlichen und digitalen Zugang zu Ärzten anbieten

- Transaktion ergänzt auch das sektorenübergreifende

Campus-Konzept der RHÖN-KLINIKUM AG, das ambulante und

stationäre Leistungen wie Vor- und Nachsorge, Behandlung,

Rehabilitation und Pflege verbindet und nun mit Telemedizin ein

vorgeschaltetes Behandlungsangebot erhält

- Medgate und die RHÖN-KLINIKUM AG prüfen gemeinsam die

Beteiligungen an der die internationalen Aktivitäten der Medgate

repräsentierenden Medgate Holding AG und/oder einer ihrer

Tochtergesellschaften bzw. die eventuelle Neugründung eines

weiteren Gemeinschaftsunternehmens mit der RHÖN-KLINIKUM AG



Im Rahmen der Vereinbarung plant Medgate die Erbringung

telemedizinischer und digital-medizinischer Dienstleistungen in

Deutschland. Laut Absichtserklärung will sich die RHÖN-KLINIKUM AG

mit 51 Prozent an der neu zu gründenden Gesellschaft ("Medgate

Deutschland") mit Sitz in Deutschland beteiligen.



Patienten sollen von Medgate Deutschland - powered by

RHÖN-KLINIKUM - in dringenden oder allgemeinen medizinischen Fragen

im Rahmen der in Deutschland geltenden gesetzlichen Regelungen

künftig Beratungen und Behandlungen per Telefon, Internet oder

Videoschaltung erhalten. Medgate Deutschland möchte mit dem Angebot

unter anderem dazu beitragen, die wachsenden ärztlichen

Versorgungslücken insbesondere im ländlichen Raum zu schliessen und

darüber hinaus ein zeitgemässes, einem modernen Konsumverhalten

entsprechendes ärztliches Angebot bieten. Die technischen

Voraussetzungen wie etwa ein Smartphone oder ein mit einer Kamera

ausgestatteter Computer sind in den meisten Haushalten ohnehin

bereits vorhanden. Das fortschrittliche Angebot richtet sich am

Bedarf einer immer stärker digital werdenden Gesellschaft und deren

Bedürfnisse nach einer effizienten, ortsunabhängigen, bequemen und

vor allem raschen Gesundheitsversorgung aus.



Medgate Deutschland strebt Marktführerschaft an



Mit Medgate Deutschland streben die beiden Unternehmen die

Marktführerschaft im Bereich telemedizinischer und

digital-medizinischer Dienstleistungen in der Bundesrepublik an.

Medgate freut sich, mit der RHÖN-KLINIKUM AG einen etablierten

Partner für ihren Markteintritt in Deutschland gefunden zu haben. Dr.

Andy Fischer, CEO von Medgate sagt: "Wir teilen die Vision, dank

digitaler Hilfsmittel effiziente und qualitativ hochwertige

Versorgungskonzepte zu entwickeln und diese langfristig allen

Versicherten in Deutschland zugänglich zu machen. Das Potential in

Deutschland ist riesig. In der Schweiz hat heute fast jeder

krankenversicherte Einwohner Zugang zu telemedizinischen

Dienstleistungen und diese werden rege genutzt. Die neue Gesetzeslage

erlaubt nun eine solche Entwicklung auch in Deutschland. Die

RHÖN-KLINIKUM AG ist für uns der ideale Partner für ein derartiges

Innovationsvorhaben", ergänzt Fischer.



Stephan Holzinger, Vorstandsvorsitzender der RHÖN-KLINIKUM AG

sagt: "Medgate Deutschland - powered by RHÖN-KLINIKUM - hat das

Potential, sich zu einem wichtigen zusätzlichen Geschäftsfeld für

unser Unternehmen zu entwickeln. Als Innovationsführer im

Gesundheitswesen bieten wir bereits telemedizinische Leistungen an.

Mit Medgate Deutschland werden wir dieses Angebot signifikant

ausbauen und den von mir eingeleiteten digitalen Wandel der

RHÖN-KLINIKUM AG konsequent fortsetzen. Wir nutzen die Chancen der

Digitalisierung, um den Patienten exzellente medizinische Leistungen

anzubieten, die ihm lange Wege und unnötige Wartezeiten ersparen und

die ärztliche Beratung, Diagnosestellung und Behandlung schneller,

komfortabler und besser machen. Selbstverständlich bleiben wir aber

weiterhin ein breit aufgestellter, hoch qualitativer

Krankenhauskonzern - wir erweitern mit diesem telemedizinischen

Angebot allerdings unsere Wertschöpfungskette auf sinnvolle Weise.

Mit Medgate haben wir einen erfahrenen Partner gefunden, der unsere

hohen Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen an ein

telemedizinisches Angebot teilt."



Lockerung des Fernbehandlungsverbots lässt Nachfrage nach

Telemedizin steigen



Medgate und die RHÖN-KLINIKUM AG sind davon überzeugt, dass mit

der schrittweisen Lockerung des Fernbehandlungsverbots die Nachfrage

nach telemedizinischen Angeboten in den kommenden Jahren auch in

Deutschland signifikant steigen wird. Im Mai 2018 hatte der Deutsche

Ärztetag einer Änderung der (Muster-)Berufsordnung für die in

Deutschland tätigen Ärztinnen und Ärzte zugestimmt und das bisher

geltende berufsrechtliche Verbot der ausschliesslichen Fernbehandlung

gelockert, inzwischen sind viele Bundesländer nachgezogen.



Neben der Gründung von Medgate Deutschland wird gemeinsam die

Beteiligung der RHÖN-KLINIKUM AG an der Medgate Holding AG und/oder

einer ihrer Tochtergesellschaften geprüft bzw. die Neugründung einer

weiteren gemeinsamen Gesellschaft, in der das für die Leistungen von

Medgate Deutschland notwendige geistige Eigentum und Know-how

gebündelt und weiterentwickelt und die erforderlichen IT-Lösungen

realisiert werden.



Über Medgate



Medgate bringt den Arzt dahin, wo Patienten ihn brauchen und setzt

dazu auf Digital Health Lösungen. Dabei stehen das Wohl des Patienten

und der Nutzen der Gesellschaft im Zentrum. Medgate wurde 1999

gegründet und beschäftigt heute in der Schweiz über 330

Mitarbeitende, davon über 100 Ärzte. Seit dem Jahr 2000 betreibt

Medgate mit der Medgate Tele Clinic das grösste ärztliche

telemedizinische Zentrum Europas und verfügt dadurch über viel

Erfahrung und Wissen in der Telemedizin. Für Konsultationen vor Ort

stehen den Patienten von Medgate die Medgate Mini Clinics sowie die

Ärzte und Kliniken des Partnernetzwerkes von Medgate zur Verfügung.

Ihr etabliertes Konzept exportiert Medgate ausserdem erfolgreich ins

Ausland und ist in so unterschiedlichen Ländern wie den Vereinigten

Arabischen Emiraten, den Philippinen, Indien und der Slowakei aktiv.



Über die RHÖN-KLINIKUM AG



Die RHÖN KLINIKUM AG zählt zu den grössten

Gesundheitsdienstleistern in Deutschland. Der Klinikkonzern bietet

exzellente Medizin mit direkter Anbindung zu Universitäten und

Forschungseinrichtungen. An den fünf Standorten Zentralklinik Bad

Berka, Campus Bad Neustadt, Klinikum Frankfurt (Oder),

Universitätsklinikum Gießen und Universitätsklinikum Marburg werden

jährlich mehr als 830'000 Patienten behandelt. Rund 16'700

Mitarbeiter sind hier beschäftigt. Mit dem RHÖN-Campus-Konzept setzt

das Unternehmen derzeit ein neuartiges und zukunftsweisendes Projekt

um, das die sektorenübergreifende medizinische Versorgung in

ländlichen Gebieten auf ein neues Exzellenzniveau hebt und sich an

den wachsenden Bedürfnissen der Patienten orientiert.

www.rhoen-klinikum-ag.com



