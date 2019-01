In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um Osram, Continental, Daimler, Volkswagen, Geely, BYD und Tesla. Die Autowerte kommen auch im neuen Jahr nicht aus den Negativ-Schlagzeilen. Jetzt hat sich der Chef des Lichttechnik-Konzerns Osram zu Wort gemeldet und sieht für 2019 ?dunkle Wolken am Horizont aufziehen?. Die Aktie reagiert auf diesen finsteren Ausblick mit einem satten Minus von rund acht Prozent. Die Warnung von Osram zieht auch andere Autozulieferer mit nach unten, allen voran Continental. Aber auch die Autobauer kommen wieder unter Druck. Auch für sie wird 2019 ein schwieriges Jahr werden. Vor allem der wichtige chinesische Markt macht Sorgen. Nach dem ersten Rückgang der Autoverkäufe seit 20 Jahren im abgelaufenen Jahr ist für 2019 wenig Besserung in Sicht. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach auf http://www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.