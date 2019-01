publity AG: First Berlin Research veröffentlicht Update von publity mit erneuter Kaufempfehlung der Aktie und erhöht Kursziel auf 30,00 Euro DGAP-News: publity AG / Schlagwort(e): Marktbericht/Prognoseänderung publity AG: First Berlin Research veröffentlicht Update von publity mit erneuter Kaufempfehlung der Aktie und erhöht Kursziel auf 30,00 Euro 10.01.2019 / 11:48 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Frankfurt, 10.01.2019 - Im Rahmen seiner Coverage hat der Analysten First Berlin Equity Research die Kaufempfehlung der publity AG Aktie (Scale, ISIN DE0006972508) bestärkt und das Kursziel von 29,00 Euro (Veröffentlichung am 23.November 2018) auf 30,00 EUR erhöht. Positiv für publity wertet der Analyst im heute veröffentlichten Research-Update unter anderem die erfolgreichen Objektankäufe und -verkäufe der vergangenen Monate, sowie die Entwicklung der hundertprozentigen Tochtergesellschaft der publity AG, die publity Investor GmbH, die zum Ziel hat im Jahr 2019 ein Immobilien Portfolio von Bürokomplexen im dreistelligen Millionen Bereich aufzubauen. Die damit im Zusammenhang stehenden Mietertragserlöse werden ebenso positiv im Research-Bericht gewertet. First Berlin Research wird das Coverage zur publity Aktie in Zukunft fortführen. Das Update befindet sich im Bereich Investor Relations auf der Website www.publity.de. Pressekontakt: Finanzpresse und Investor Relations: edicto GmbH Axel Mühlhaus/ Peggy Kropmanns Telefon: +49 69 905505-52 E-Mail: publity@edicto.de Über publity Die publity AG ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager. Das Unternehmen deckt eine breite Wertschöpfungskette vom Ankauf über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab und verfügt über einen Track Record von mehreren Hundert erfolgreichen Transaktionen. publity zeichnet sich dabei durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work-Out-Abteilungen von Finanzinstituten aus, verfügt über sehr guten Zugang zu Investitionsmitteln und wickelt Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor in begrenztem Umfang an Joint-Venture-Transaktionen. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scale der Deutschen Börse gehandelt. 10.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: publity AG Opernturm, Bockenheimer Landstraße 2-4 60306 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: 0341 26178710 Fax: 0341 2617832 E-Mail: info@publity.de Internet: www.publity.de ISIN: DE0006972508, DE000A169GM5 WKN: 697250, A169GM Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 764993 10.01.2019 ISIN DE0006972508 DE000A169GM5 AXC0148 2019-01-10/11:49