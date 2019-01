Dietikon (ots) -



Die Chicorée Gruppe steigert den Gesamtumsatz im Jahr 2018 um 4%

auf 151 Millionen CHF.



Trotz der anhaltenden schwierigen Situation im Detailhandel,

insbesondere in der Textilbranche, legt Chicorée im Jahr 2018 erneut

zu.



"Das vergangene Jahr wurde durch einen Traumsommer geprägt. Aus

diesem Grund lief die Frühlings- und Sommerkollektion besonders

erfolgreich. Der warme Herbst und Winter inklusive das

Weihnachtsgeschäft haben die hohen Erwartungen jedoch etwas

gedämpft", so Jörg Weber, Inhaber der Chicorée Gruppe.



Im April 2018 wurde das neue Chicorée VIP-Kundenprogramm

eingeführt und gemäss dem Loyalty Trend Report Schweiz bereits fünf

Monate nach der Lancierung in den Top 10 der beliebtesten

Kundenbindungsprogrammen der Schweiz gelistet (siehe Quelle).

Innerhalb des ersten halben Jahres nach dem Start haben sich bereits

über 300'000 VIP-Kundinnen registriert.



2018 wurden 8 neue Standorte im Hauptkonzept Chicorée eröffnet.

Chicorée setzt weiterhin ausschliesslich auf den stationären Handel.



Neu zählt die Gruppe mit den Modulen Chicorée und Chicorée Outlet

157 Standorte in allen Landesteilen der Schweiz und beschäftigt über

750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Chicorée eröffnete die erste Filiale vor 34 Jahren 1985 in Baden

AG und wird auch heute noch vom Gründer und Inhaber Jörg Weber mit

seinen beiden Söhnen als Schweizer Familienunternehmung geführt.



