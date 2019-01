Dow Jones received a payment from EQS/DGAP to publish this press release.

Original-Research: publity AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu publity AG Unternehmen: publity AG ISIN: DE0006972508 Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 10.01.2019 Kursziel: 30,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu publity AG (ISIN: DE0006972508) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 29,00 auf EUR 30,00. Zusammenfassung: publity hat ihre Prognose für das Gesamtjahr erneut angehoben und rundet das Jahr damit ab. Der Vorstand erwartet nun Umsatz und Gewinne um 50% bis 70% oberhalb der Werte des Jahres 2017 (zuvor: 20% bis 30% oberhalb der Vorjahrwerte). Dank weiterer Gebühren aus erfolgreichen An- und Verkäufen ist das Unternehmen auf gutem Weg, nach einer schwachen Performance im letzten Jahr und im ersten Halbjahr 2018 stark zu wachsen. Wir haben unsere Schätzungen für 2018 entsprechend angepasst. Der Vermögensverwalter kündigte auch Pläne an im nächsten Jahr einen eigenen Immobilienbestand aufzubauen, um attraktive Mieteinnahmen zu erzielen. Unsere DCF-basierte Bewertung ergibt jetzt ein Kursziel von EUR 30,00 (zuvor: EUR 29,00). Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei. First Berlin Equity Research has published a research update on publity AG (ISIN: DE0006972508). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 29.00 to EUR 30.00. Abstract: publity raised its full year guidance again to wrap up the year. Management now look for revenues and earnings to top 2017 results by 50% to 70% on an annualised basis (old: 20% to 30% above the 2017 level). Thanks to further fees generated from successful acquisitions and disposals, the company is now on track to deliver strong growth after underperforming last year and in H1 2018. We have adjusted our 2018 targets accordingly. The asset manager also announced plans to step into the landlord business next year in order to capture attractive rental income streams. Our DCF-based valuation now results in a fair value of EUR 30 (old: EUR 29). We maintain our Buy rating. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17467.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

January 10, 2019 05:23 ET (10:23 GMT)