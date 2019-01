Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Krones von 95 auf 91 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Anlagenbauer dürfte von einer robusten Nachfrage in seinen Hauptmärkten profitieren, schrieb Analyst Jörg-Andre Finke in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Margen sollten von einer besseren Preisentwicklung und Effizienzverbesserungen profitieren. Krones sei einer der aussichtsreichsten deutschen Werte im ersten Halbjahr 2019./mf/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2019 / 14:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2019 / 03:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2019-01-10/11:52

ISIN: DE0006335003