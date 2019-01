Ausblick 2019: Nicht vergessen, mal Gewinne mitzunehmen

Wir geben in der Reihe "Ausblick 2019" marktEINBLICKE zu den Faktoren, die das Anlegerjahr 2019 mitbeherrschen sollten. Dazu haben wir uns kompetente Verstärkung ins Haus geholt und verschiedene Börsen-Experten gebeten einen Ausblick zu wagen. Hier TV-Moderator und Börsenexperte Manuel Koch.

Ist die Luft an den Börsen raus? In den Überschriften liest man immer häufiger das Wort "Crash". Das ist vermutlich der Crash, den Pessimisten schon seit Jahren vorhersagen. Sie werden recht haben - irgendwann. Noch ist es nicht soweit. Schauen wir mal kurz zurück: Das Börsenjahr 2018 fing so gut an. Im Januar hatte der Dax das neue Rekordhoch von 13.597 Punkten erreicht. Nach einem hervorragenden Vorjahr waren viele Experten optimistisch.

