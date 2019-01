Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hugo Boss von 80 auf 74 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit einem vervollständigten Management dürfte 2019 für den Modekonzern ein neuer Abschnitt beginnen, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie passte ihre Schätzungen für die Jahre 2018 bis 2020 teils nach oben und teils nach unten an und verschob außerdem den Bewertungshorizont nach vorne. Die derzeitige Kursschwäche sei nicht gerechtfertigt./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2019 / 19:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A1PHFF7