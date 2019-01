Auch in einem eher schwierigen konjunkturellen Umfeld lassen sich Titel finden, die Aussicht auf stabile und nachhaltige Erträge bieten, schreibt Zak Smerczak, Analyst und Portfoliomanager beim Asset Manager Comgest, in seinem Kommentar.2019 dürfte ein eher schwieriges Börsenjahr werden. Auch Zak Smerczak, Analyst und Portfoliomanager bei der internationalen Fondsgesellschaft Comgest, sieht einige Herausforderungen, aber auch Chancen für Anleger. "Mit Blick auf 2019 sind wir eher vorsichtig und legen das Augenmerk zum einen auf die Bewertungen, zum anderen auf die Kontinuität von Wachstumschancen", schreibt der Aktienspezialist in seinem aktuellen Marktkommentar. Im "Comgest Growth World" (ISIN: IE0033535075) seien vor diesem Hintergrund verschiedene Positionen reduziert worden. Darunter befänden sich auch Titel, die zum Teil über zehn Jahre Bestandteil des Fondsportfolios gewesen seien, "weil uns die Wachstumsaussichten weniger sicher erscheinen, aber mehr noch, weil wir die Bewertungen im historischen Vergleich als eher hoch ansehen", so der Analyst. Beispiele seien vor allem Aktien aus den Bereichen Informationstechnologie und industrielle Automatisierung.

