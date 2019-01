Tesla nimmt die 75-kWh-Versionen des Model S und Model X aus dem Angebot. Wie Tesla-Chef Elon Musk via Twitter mitteilte, werden ab Montag keine Bestellungen mehr für die Varianten angeboten. Damit fällt das Tesla Model S in Deutschland endgültig aus der Förderung heraus. Die Kalifornier mustern kontinuierlich Modellvarianten aus, die aus unterschiedlichsten Gründen nicht mehr in die Firmenstrategie ...

