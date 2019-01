Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Kering von 568 auf 555 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Luxusgüterkonzern stehe vor einem äußerst wichtigen Jahr, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kering dürfte sich von der Kernmarke Gucci weniger stark abhängig machen und durch Zukäufe Werte schaffen. Sie glaubt daher bei dem Erfolg der vergangenen Jahre nicht an einen Einmaleffekt. In ihrem Bewertungsmodell nahm sie diverse Anpassungen vor./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2019 / 19:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2019-01-10/12:10

ISIN: FR0000121485