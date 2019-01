Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Grenke auf "Buy" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Der Finanzdienstleister dürfte auch künftig sein hohes Wachstum aufrecht erhalten, schrieb Analyst Jörg-Andre Finke in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In einem unsicheren Markt sei Grenke ein defensiver Wachstumswert und eine der aussichtsreichsten deutschen Aktien für das erste Halbjahr 2019./mf/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2019 / 14:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2019 / 03:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A161N30