Original-Research: Calima Energy Ltd. - von hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) Einstufung von hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) zu Calima Energy Ltd. Unternehmen: Calima Energy Ltd. ISIN: AU000000CE10 Anlass der Studie: Research Studie (Initial coverage) Letzte Ratingänderung: Analyst: Research Studie (Initial Coverage) zu Calima Energy Ltd. Die australische Öl- und Gasgesellschaft Calima Energy Ltd. (ASX: CE1, FFM: R1Y, WKN: A2DWL4; ISIN: AU000000CE10) verfügt im kanadischen British Columbia über das aussichtsreiche Montney-Projekt mit über 29.000 ha Explorations- und Bohrrechten. Darüber hinaus besitzt man auch noch weitere Projekte und Projektbeteiligungen. Calima Energy verfügt in Kanada über ein vielversprechendes Öl- und Gasprojekt in der Montney-Region, einer der aussichtsreichsten Öl- und Gasregionen Nordamerikas. Geplante Infrastrukturinvestitionen von rund 40 Mrd. CAD alleine durch das LNG Canada-Konsortium mit Anbindung an das Montney-Gas sind das größte einzelne Infrastrukturprojekt aller Zeiten in Kanada. Calima Energy hat 2019 mit einer verfügbaren Kapitalausstattung von 20 Mio. AUD und einem erfahrenen Managementteam damit begonnen, das vorhandene hohe Potential des eigenen Montney-Reservoirs detaillierter zu erforschen, um den Bewertungsspielraum der Aktie bzw. des eigenen Landpakets dadurch deutlich zu erhöhen. Spekulativ eingestellte Anleger können Einstiegschancen in die Aktie unter Berücksichtigung einer längerfristigen Haltedauer nutzen. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses Siehe: https://www.miningscout.de/disclaimer-agb/ Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17469.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden www.miningscout.de. Kontakt für Rückfragen hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) Schönböckener Str. 28D 23556 Lübeck / Germany Tel.: +49 451 98901748 Fax: +49 451 40 600 1306 Email: info@miningscout.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

January 10, 2019 05:47 ET (10:47 GMT)