Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für LVMH von 344 auf 333 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In einem unsicheren Wirtschaftsumfeld bleibe die Aktie des Luxusgüterkonzerns eines der attraktivsten Branchenpapiere, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie verwies dabei auf starke Margen und eine Diversifizierung im Verbrauchersegment. An ihrem Bewertungsmodell nahm sie diverse Anpassungen vor./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2019 / 19:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0048 2019-01-10/12:16

ISIN: FR0000121014