Pressemitteilung der SOWITEC group GmbH:

Weiterer Erfolg für SOWITEC mit dem Verkauf eines 200-MWac-Solarprojektes in BrasilienDie SOWITEC group, einer der führenden Entwickler von Erneuerbare-Energien-Projekten in den Bereichen Wind und Solar, hat in Brasilien im Bundesstaat Pernambuco über ihre lokale Tochtergesellschaft SOWITEC do Brasil ein 200-MWac-Photovoltaik-Projekt an einen großen europäischen Energieversorger verkauft. Damit konnte innerhalb der vergangenen neun Monate ...

Den vollständigen Artikel lesen ...