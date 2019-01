Für Audi lief das letzte Jahr enttäuschend. Weltweit lag der Absatz unter dem Vorjahreswert. Die Konkurrenten Mercedes und BMW konnten im letzten Jahr aber mehr Autos verkaufen als im Jahr davor.

Audi hat im Gegensatz zu seinen Konkurrenten Mercedes und BMW im vergangenen Jahr weltweit weniger Autos verkauft als im Vorjahr. Der Absatz sank wegen des Einbruchs der Nachfrage in Europa insgesamt um 3,5 Prozent auf 1812 Fahrzeuge, wie Audi am Donnerstag mitteilte. Alarmierend: Im Dezember lagen die Auslieferungen nicht nur in Europa, sondern auch in den USA und in China deutlich unter Vorjahresniveau.

Vorstandschef Bram Schot sagte in Ingolstadt, das Jahr sei "sehr anspruchsvoll verlaufen" mit vielen Modellwechseln ...

