Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Schadstoffarmes Marine Gasöl ab Juli 2020 auf allen Expeditionsschiffen - Neue Kataloge der Expeditionsreisen 2020-2021 ab 22. Januar 2019 verfügbar



Mit der Veröffentlichung der neuen Reisen für den Zeitraum 2020-2021 für die Expeditionsflotte gibt Hapag-Lloyd Cruises bekannt, dass auf allen Routen der HANSEATIC nature, HANSEATIC inspiration und der BREMEN ab Juli 2020 ausschließlich das schadstoffarme Marine Gasöl (MGO) verwendet wird. Die HANSEATIC spirit, die 2021 zur Flotte hinzukommt, wird ebenfalls mit dem Treibstoff fahren.



"Mit unserer langjährigen Expertise im Bereich der Expeditionskreuzfahrten setzen wir seit je her Maßstäbe in der Branche - mit unseren Schiffen, unseren Routen und unserem Anspruch an Qualität und Service. Dabei hat der verantwortungsvolle Umgang mit Natur und Umwelt immer höchste Priorität. Die Entscheidung, sukzessive unseren Treibstoff umzustellen und künftig ganzjährig auf allen Routen der Expeditionsflotte Marine Gasöl einzusetzen, ist für uns daher ein richtiger und wichtiger Schritt auf diesem Weg", so Karl J. Pojer, Vorsitzender der Geschäftsführung von Hapag-Lloyd Cruises.



In der Antarktis ist die Verwendung schwefelarmer Kraftstoffe seit Jahren Pflicht, in anderen sensiblen Gebieten wie der Arktis und Kamtschatka setzt Hapag-Lloyd Cruises bereits jetzt auf freiwilliger Basis Marine Gasöl ein. Der schadstoffarme Kraftstoff weist einen Schwefelgehalt von nur 0,1 Prozent auf. Zusätzlich sind die neuen Expeditionsschiffe mit einem SCR Katalysator, der den Stickoxidausstoß um fast 95 Prozent reduziert, sowie für die Nutzung von Landstrom ausgestattet.



Die Routen werden mit einer ökoeffizienten Durchschnittsgeschwindigkeit geplant und durchgeführt, wodurch rund ein Drittel weniger Treibstoff verbraucht wird. Darüber hinaus ist die Flotte von Hapag-Lloyd Cruises mit Meerwasserentsalzungsanlagen zur Herstellung von sauberem Wasser sowie biologischen Kläranlagen ausgestattet. Für Bugstrahlruder und Stabilisatoren werden umweltverträgliche Bio-Öle verwendet.



"Die sensiblen Fahrtgebiete unserer Expeditionsreisen sind besonders schützenswert. Für diese Regionen gelten strenge Regularien, an die wir uns selbstverständlich halten. Zusätzlich setzen wir uns selbst hohe Auflagen, wenn wir mit unseren Schiffen in die entlegensten Gebiete fahren", ergänzt Karl J. Pojer.



Ausgewählte Routenhighlights der Expeditionsflotte 2020-21



Die HANSEATIC nature, HANSEATIC inspiration und BREMEN steuern insgesamt 18 Mal die Antarktis an. Unter anderem bei einer 23-tägigen Tour von Feuerland nach Südafrika durch die Antarktis mit der HANSEATIC inspiration (INS2104). Dabei geht es von Kap zu Kap - von Kap Horn zum Kap der Guten Hoffnung. In der Arktis steht das entlegene Franz-Josef-Land im Mittelpunkt einer gesamten Reise (NAT2118). Die BREMEN geht auf eine große Expeditionsroute, die in die Antarktis und an den Südpolarkreis führt (BRE2103). Eine Premiere im Angebot von Hapag-Lloyd Cruises ist die Reise "Dynastien im Dialog": von Japan aus geht es auf dieser 16-tägigen Reise mit vielen spannenden Stopps weiter nach Südkorea und Taiwan (NAT2019). Alle Schiffe unternehmen aber auch Expeditionen "vor der Haustür": Britische Inselwelten, die Azoren oder die Küsten an Nord- und Ostsee können auf den oftmals kurzen Reisen intensiv erkundet werden.



Alle Reisen sind ab 22. Januar 2019 online auf www.hl-cruises.de sowie im Reisebüro buchbar.



Expedition von Kap zu Kap (Antarktis): Legendenroute der Seefahrtgeschichte (INS2104): Von Ushuaia nach Kapstadt, 13. Februar bis 8. März 2021 (23 Tage), ab 16.990 Euro pro Person inkl. An- und Abreise.



Expedition Franz-Josef-Land: Neue Welten in russischen Weiten (NAT2118): Von Tromsø nach Tromsø, 18. August bis 4. September 2021 (17 Tage), ab 12.480 Euro pro Person inkl. An- und Abreise.



Reisebeispiel Expedition Antarktis: Momente für die Ewigkeit (BRE2103): Von Ushuaia nach Ushuaia, 5. Februar bis 28. Februar 2021 (23 Tage), ab 14.740 Euro pro Person inkl. An- und Abreise.



Reisebeispiel Unbekanntes Japan und Südkorea: Dynastien im Dialog (NAT2019): Von Kanazawa nach Keelung (Taipeh), 2. Oktober bis 18. Oktober 2021 (16 Tage), ab 10.870 Euro pro Person inkl. An- und Abreise.



Reisebeispiel Kurzreise Ostsee: Baltischer Frühsommer (INS2110): Von Hamburg nach Travemünde, 7. Mai bis 12. Mai 2021 (5 Tage), ab 2.470 Euro pro Person.



Informationen zu Hapag-Lloyd Cruises unter www.hl-cruises.de - Aktuelle Pressemeldungen sowie Bildmaterial unter www.hl-cruises.de/presse - PASSAGEN.tv unter www.hl-cruises.de/passagentv/ - Hapag-Lloyd Cruises Blog unter www.hl-cruises.de/blog



OTS: Hapag-Lloyd Cruises newsroom: http://www.presseportal.de/nr/22469 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_22469.rss2



Pressekontakt: Negar Etminan Leiterin Unternehmenskommunikation Tel: +49 40 307030-391 E-Mail: presse@hl-cruises.com