Do., 24.1.



Bitte Programmänderung ab 1.05 Uhr beachten:



1.05 Bad Banks (VPS 1.04/HD/AD/UT) Die Kündigung



Jana Liekam Paula Beer Gabriel Fenger Barry Atsma Christelle Leblanc Désirée Nosbusch Adam Pohl Albrecht Schuch Thao Hoang Mai Duong Kieu Quirin Sydow Tobias Moretti Robert Khano Jean-Marc Barr Luc Jacoby Marc Limpach Ties Jacoby Germain Wagner Peter Schultheiß Jörg Schüttauf und andere



Schnitt: Jens Klüber, Julia Karg Musik: Kyan Bayani Kamera: Frank Lamm Buch: Oliver Kienle, Jana Burbach, Jan Galli Regie: Christian Schwochow (Erstsendung 3.3.2018) Deutschland/Luxemburg 2018



1.55 Bad Banks (HD/AD/UT) Folge dem Schrott



Jana Liekam Paula Beer Gabriel Fenger Barry Atsma Christelle Leblanc Désirée Nosbusch Adam Pohl Albrecht Schuch Thao Hoang Mai Duong Kieu Quirin Sydow Tobias Moretti Robert Khano Jean-Marc Barr Luc Jacoby Marc Limpach Ties Jacoby Germain Wagner Peter Schultheiß Jörg Schüttauf und andere



Schnitt: Jens Klüber, Julia Karg Musik: Kyan Bayani Kamera: Frank Lamm Buch: Oliver Kienle, Jana Burbach, Jan Galli Regie: Christian Schwochow (Erstsendung 3.3.2018) Deutschland/Luxemburg 2018



zu Do., 24.1.



2.45 Bad Banks (HD/AD/UT) Der Mann aus London



Jana Liekam Paula Beer Gabriel Fenger Barry Atsma Christelle Leblanc Désirée Nosbusch Adam Pohl Albrecht Schuch Thao Hoang Mai Duong Kieu Quirin Sydow Tobias Moretti Robert Khano Jean-Marc Barr Luc Jacoby Marc Limpach Ties Jacoby Germain Wagner Peter Schultheiß Jörg Schüttauf Felix Bender Christoph Schechinger und andere



Schnitt: Jens Klüber, Julia Karg Musik: Kyan Bayani Kamera: Frank Lamm Buch: Oliver Kienle, Jana Burbach, Jan Galli Regie: Christian Schwochow (Erstsendung 4.3.2018) Deutschland/Luxemburg 2018



3.40 Die Spezialisten - Im Namen der Opfer (VPS 1.05)



4.25 Notruf Hafenkante (VPS 1.50)



5.10 Leute heute (VPS 4.50)



5.25 Deutschland von oben (HD) -5.30 Deutschland 2019



(Die Wiederholungen "SOKO Stuttgart" (von 18.00 Uhr), "SOKO Stuttgart" (von 11.15 Uhr), "Die "Rosenheim-Cops" sowie "hallo deutschland" entfallen.)



Fr. 25.1.



Bitte Programmänderung ab 1.40 Uhr beachten:



1.40 Bad Banks (VPS 1.39/HD/AD/UT) Alte Schulden



Jana Liekam Paula Beer Gabriel Fenger Barry Atsma Christelle Leblanc Désirée Nosbusch Adam Pohl Albrecht Schuch Thao Hoang Mai Duong Kieu Quirin Sydow Tobias Moretti Robert Khano Jean-Marc Barr Luc Jacoby Marc Limpach Ties Jacoby Germain Wagner Peter Schultheiß Jörg Schüttauf und andere



Schnitt: Jens Klüber, Julia Karg Musik: Kyan Bayani Kamera: Frank Lamm Buch: Oliver Kienle, Jana Burbach, Jan Galli Regie: Christian Schwochow (Erstsendung 4.3.2018) Deutschland/Luxemburg 2018



zu Fr., 25.1.



2.30 Bad Banks (HD/AD/UT) Die härteste Währung



Jana Liekam Paula Beer Gabriel Fenger Barry Atsma Christelle Leblanc Désirée Nosbusch Adam Pohl Albrecht Schuch Thao Hoang Mai Duong Kieu Quirin Sydow Tobias Moretti Robert Khano Jean-Marc Barr Luc Jacoby Marc Limpach Ties Jacoby Germain Wagner Peter Schultheiß Jörg Schüttauf und andere



Schnitt: Jens Klüber, Julia Karg Musik: Kyan Bayani Kamera: Frank Lamm Buch: Oliver Kienle, Jana Burbach, Jan Galli Regie: Christian Schwochow (Erstsendung 5.3.2018) Deutschland/Luxemburg 2018



3.25 Bad Banks (VPS 3.24/HD/AD/UT) Die Höhle des Löwen



Jana Liekam Paula Beer Gabriel Fenger Barry Atsma Christelle Leblanc Désirée Nosbusch Adam Pohl Albrecht Schuch Thao Hoang Mai Duong Kieu Quirin Sydow Tobias Moretti Robert Khano Jean-Marc Barr Luc Jacoby Marc Limpach Ties Jacoby Germain Wagner Peter Schultheiß Jörg Schüttauf und andere



Schnitt: Jens Klüber, Julia Karg Musik: Kyan Bayani Kamera: Frank Lamm Buch: Oliver Kienle, Jana Burbach, Jan Galli Regie: Christian Schwochow (Erstsendung 5.3.2018) Deutschland/Luxemburg 2018



4.20 Der Staatsanwalt (VPS 2.25)



5.20 Leute heute (VPS 4.55) -5.35



(Die Wiederholungen "SOKO Leipzig", "SOKO Wien", "Die "Rosenheim-Cops" sowie "hallo deutschland" entfallen.)



Woche 05/19



Sa., 26.1.



5.35 citydreams (HD) Deutschland 2019



(Weiterer Ablauf ab 5.40 Uhr wie vorgesehen.)



MfG



