- Optimierte Betreuung für Kunden in Norddeutschland - Weitere Neueröffnungen bundesweit geplant - Geschäftsmodell der unabhängigen Finanzberatung setzt sich durch



Um die Betreuung vermögender Privatkunden insbesondere in den Städten Bremen und Oldenburg weiter auszubauen, eröffnet die Quirin Privatbank in Bremen eine neue Repräsentanz. "Wir wollen damit unsere Präsenz für Kunden in dieser norddeutschen Region über die vorhandenen Standorte Hamburg und Hannover hinaus optimieren", erklärt Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG.



Betreut wird die neue Repräsentanz in der Bürgermeister-Smid-Straße 76 durch Norbert Wilke. Der studierte Volkswirt begleitet und berät bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten insbesondere Unternehmer und deren Familien in Vermögensfragen und bei der Kapitalanlage. "Durch meine langjährige Tätigkeit kennen mich die Menschen in der Nordwestregion. Weil ich hier aufgewachsen bin, sind mir die Mentalitäten und Ansprüche der Kunden an eine moderne, aber auch persönliche Anlageberatung bestens vertraut. Buten un binnen - wagen un winnen - dem Wahlspruch der Bremer Kaufleute gehe ich gern nach!", so Wilke.



Gegenwärtig unterhält die Quirin Privatbank an 13 Standorten in Deutschland Niederlassungen. Schon in 2018 wuchs die Beschäftigtenzahl um mehr als sechs Prozent. Bis 2021 sollen bundesweit insgesamt 50 neue Berater eingestellt sein. Die Zahl der Mitarbeiter im deutschen Bankwesen erreicht dagegen immer neue Tiefstände. Rund 165.000 Menschen sind hier inzwischen weniger beschäftigt als noch vor 15 Jahren. "Unser Wachstum gegen den Trend unterstreicht eindrucksvoll, dass unserem Geschäftsmodell auch in Deutschland die Zukunft gehört", folgert Karl Matthäus Schmidt.



Anders als herkömmliche Banken lehnt die Quirin Privatbank jegliche Provisionen ab, mit denen Finanzfirmen für den Verkauf ihrer Produkte an Kunden locken. "Wir werden allein von unseren Kunden entlohnt und nicht hinter deren Rücken durch Verkaufsprämien von Finanzfirmen. Nur so können wir unabhängig beraten", stellt Schmidt klar. Ein Provisionsverbot für Banken wird auch von Verbraucherschützern in Deutschland immer lauter gefordert. In Großbritannien ist es seit mehreren Jahren schon gesetzlich verankert.



Die Quirin Privatbank AG (www.quirinprivatbank.de) unterscheidet sich von allen anderen Privatbanken in Deutschland durch ihr Geschäftsmodell: 2006 hat die Bank die im Finanzbereich üblichen Provisionen abgeschafft und berät Anleger ausschließlich gegen Honorar. Neben dem Anlagegeschäft für Privatkunden wird der Unternehmenserfolg durch einen zweiten Geschäftsbereich getragen, die Beratung mittelständischer Unternehmen bei Finanzierungsmaßnahmen auf Eigen- und Fremdkapitalbasis (Kapitalmarktgeschäft). Die Quirin Privatbank ist 1998 gegründet worden und hat ihren Hauptsitz in Berlin. Das Institut betreut gegenwärtig rund 3,5 Milliarden Euro an Kundenvermögen. Im Privatkundengeschäft bietet die Quirin Privatbank Anlegern ein in Deutschland bisher einmaliges Betreuungskonzept, das auf kompletter Kostentransparenz und Rückvergütung aller offenen und versteckten Provisionen beruht.



