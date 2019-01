Stellungnahme der ZEAL Network SE: Übernahmeangebot für Lotto24 erfordert Hauptversammlung am 18 Januar - keine Vertagung möglich DGAP-News: ZEAL Network SE / Schlagwort(e): Sonstiges Stellungnahme der ZEAL Network SE: Übernahmeangebot für Lotto24 erfordert Hauptversammlung am 18 Januar - keine Vertagung möglich 10.01.2019 / 12:52 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN, DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DEN, INNERHALB DER ODER AUS DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER ANDEREN LÄNDERN BESTIMMT, IN DENEN EINE SOLCHE VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DIESER LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE. Pressemitteilung Stellungnahme der ZEAL Network SE: Übernahmeangebot für Lotto24 erfordert Hauptversammlung am 18 Januar - keine Vertagung möglich (London, 10. Januar 2019) Die ZEAL Network SE ("ZEAL"), stellt hiermit angesichts der jüngsten Kommentare der Lottoland Holdings ("Lottoland") in den Medien, in denen diese die Vertagung der für den 18. Januar 2019 einberufenen Hauptversammlung fordert, für ihre Aktionäre klar: Falls die Aktionäre auf der Hauptversammlung einer solchen Vertagung wie vorgeschlagen zustimmen würden, würde diese aufgrund der Maßgaben des deutschen Übernahmerechts zum Scheitern der angekündigten Übernahme der Lotto24 AG ("Lotto24") und zu einer Sperrfrist für ein mögliches neues Übernahmeangebot von 12 Monaten führen. Im Gegensatz zur Darstellung von Lottoland könnten die ZEAL-Aktionäre daher nicht zwischen der Lotto24-Transaktion und einer Transaktion wählen, die Lottoland in Zukunft möglicherweise vorschlagen könnte. Aktionäre sollten sich daher darüber im Klaren sein, dass die vorgeschlagene Vertagung der Hauptversammlung zum Zwecke der Prüfung eines alternativen und nicht näher spezifizierten Angebots, das möglicherweise ganz ausbleiben oder nicht durchführbar sein oder keine Unterstützung der Regulierungsbehörden erhalten könnte, den Abbruch einer vereinbarten Transaktion bedeuten würde, die voraussichtlich einen erheblichen Mehrwert für die ZEAL-Aktionäre schaffen wird und die den jüngsten Entwicklungen im regulatorischen Umfeld in Deutschland Rechnung trägt. Dr. Helmut Becker, Vorstandsvorsitzender von ZEAL, kommentierte: "Es liegen derzeit keine weiteren Vorschläge auf dem Tisch, die die Aktionäre in Erwägung ziehen könnten, und es gibt keine belastbaren Anzeichen, dass ernsthafte alternative Angebote zu erwarten sind. Bis zum 18. Januar, an dem unsere Hauptversammlung wie geplant stattfinden wird, sind wir offen für Diskussionen über ernsthafte Vorschläge. Allerdings sind seit der Veröffentlichung unserer Übernahmeabsicht bereits sieben Wochen vergangen, und die Hauptversammlung ist bereits zum Ende des regulatorischen Zeitrahmens angesetzt. Unser Vorschlag zur Wiedervereinigung von ZEAL und Lotto24 hat die überzeugendste strategische Logik, bietet die beste Gelegenheit für nachhaltiges Wachstum und schafft den größten Wert für die ZEAL-Aktionäre." Pressekontakt: Medien: Matt Drage Head of Corporate Communications, ZEAL Network T: +44 (0)7976 872 861 matt.drage@zeal-network.co.uk Lutz Golsch, FTI Consulting T: +49 69 920 37 110 M: +49 173 6517710 lutz.golsch@fticonsulting.com Investoren: Frank Hoffmann Investor Relations Manager, ZEAL Network T: +44 (0) 20 3739 7123 frank.hoffmann@zeal-network.co.uk Wichtiger Hinweis Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Tausch noch eine Aufforderung zum Verkauf oder zur Abgabe eines Angebots zum Tausch von Wertpapieren der Lotto24 AG ("Lotto24") oder der ZEAL Network SE ("ZEAL") dar. Die endgültigen Bedingungen und weitere das öffentliche Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen werden nach Gestattung der Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage mitgeteilt werden. ZEAL behält sich vor, in den endgültigen Bedingungen und Bestimmungen des öffentlichen Übernahmeangebots von den hier dargestellten Eckdaten abzuweichen. Investoren und Inhabern von Wertpapieren von Lotto24 wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem öffentlichen Übernahmeangebot stehenden Bekanntmachungen zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten oder enthalten werden. Das Angebot wird ausschließlich auf Basis der anwendbaren Bestimmungen des Rechts der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG), durchgeführt. Das Angebot wird nicht nach den rechtlichen Vorgaben anderer Rechtsordnungen als der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt werden. Dementsprechend wurden keine Bekanntmachungen, Anmeldungen, Zulassungen oder Genehmigungen für das Angebot außerhalb der Bundesrepublik Deutschland eingereicht, veranlasst oder gewährt. ZEAL-Aktien wurden und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung oder bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") registriert. Aus diesem Grund dürfen die ZEAL-Aktien, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen, nicht in den USA sowie anderen Rechtsordnungen angeboten oder verkauft werden, wo dies einen Verstoß gegen nationales Recht darstellen würde. Es findet kein öffentliches Angebot in den USA statt. Soweit in dieser Bekanntmachung zukunftsgerichtete Aussagen enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Sie sind durch die Worte 'erwarten', 'glauben', 'schätzen', 'beabsichtigen', 'anstreben', 'davon ausgehen', 'planen' und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen von ZEAL und der mit ZEAL gemeinsam handelnden Personen, zum Beispiel hinsichtlich der möglichen Folgen des Angebots für Lotto24 und die verbleibenden Aktionäre von Lotto24 oder zukünftiger Finanzergebnisse von Lotto24, zum Ausdruck. Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, welche ZEAL und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich von ZEAL oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen Ereignissen abweichen können. Diese Mitteilung und alle in diesem Zusammenhang veröffentlichten Materialien sind nicht zur vollständigen oder teilweisen, direkten oder indirekten Verbreitung, Veröffentlichung oder Weitergabe in den, innerhalb der oder aus den USA oder anderen Ländern bestimmt, in denen eine solche Verbreitung, Veröffentlichung oder Weitergabe eine Verletzung der relevanten rechtlichen Bestimmungen dieser Länder darstellen würde oder nicht an Personen gerichtet oder zur Weitergabe an bzw. zur Nutzung durch solche Personen bestimmt, die Bürger oder Einwohner der USA oder eines Staates, Landes oder anderem Hoheitsgebiet sind, oder sich dort aufhalten, in dem die Weitergabe, Veröffentlichung, Zugänglichmachung oder Nutzung der Mitteilung und aller hiermit zusammenhängenden Materialien gegen geltendes Recht verstoßen oder irgendeine Registrierung oder Zulassung in einem solchen Hoheitsgebiet erfordern würde. 10.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ZEAL Network SE 5th Floor One New Change EC4M 9AF London Großbritannien Telefon: +44 (0)203 739-7000 Fax: +44 (0)203 739-7099 E-Mail: office@zeal-network.co.uk Internet: www.zeal-network.co.uk ISIN: GB00BHD66J44 WKN: TPP024 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 765023 10.01.2019 ISIN GB00BHD66J44 AXC0172 2019-01-10/12:52