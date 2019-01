Bekanntlich lieben die Amerikaner Statistiken, auch und gerade dann, wenn es um die Finanzmärkte geht! Also stellen sich die Zahlen-verliebten Amerikaner stets zu Jahresanfang die Frage, wie es im neuen Jahr wohl laufen wird an den Aktienmärkten, schließlich hängt der Wohlstand vieler Millionen Amerikaner nicht ganz unwesentlich von der Entwicklung der Wall Street ab.

Also, wie wird das Jahr 2019 an den Aktienmärkten? Glaubt man der Statistik der vergangenen Jahrzehnte: gut! Denn die US-Indizes sind in den ersten fünf Handelstagen in 2019 gestiegen - und wenn die ersten fünf Handelstage im Jahr in der Summe positiv sind, so lauetet die sogenannte "5-Day Rule", dann liegt die Wahrscheinlichkeit bei 80%, dass das Gesamtjahr positiv verläuft. In 41 Jahren, in denen die US-Märkte die ersten fünf Handelstage positiv waren, ging es 33 Mal dann auch im Gesamtjahr nach oben - das ist eine Wahrscheinlichkeit von 80%. Die acht "Ausnahmejahre", ...

