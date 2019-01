Brüssel (www.anleihencheck.de) - 2018 war an den Kapitalmärkten ein recht ernüchterndes Jahr, so die Experten von Degroof Petercam Asset Management (DPAM).Fast 90 Prozent der Anlageklassen hätten Negativrenditen verbucht. Ursachen seien hauptsächlich der geldpolitische Kurswechsel mit der Abkehr von der quantitativen Lockerung und das Erstarken des Protektionismus gewesen. Mit politischen Problemen in Europa sowie dem sich verlangsamenden globalen Wachstum seien im Jahresverlauf weitere unvorhergesehene Ereignisse aufgetreten. ...

