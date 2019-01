Von Adria Calatayud

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Telekomkonzern Vodafone Group streicht in Spanien wegen des Preisdrucks in Folge des verschärften Wettbewerbs bis zu 1.200 Arbeitsplätze. Die Briten, die in dem Land 5.100 Mitarbeiter beschäftigen, wollen nun Gespräche mit den Angestellten aufnehmen, die sich über einen Monat hinziehen könnten. Vodafone erklärte, in der ersten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres 2018/19 seien Umsatz und Gewinn der spanischen Aktivitäten rückläufig gewesen. Zwar sprachen die Briten in Spanien von einer steigenden Nachfrage nach Telekom-Dienstleistungen, allerdings mehr im Bereich der mittleren bis kostengünstigen Angebote. Der Aktienkurs legt um 0,3 Prozent zu.

