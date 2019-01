Jungunternehmer-Ausblick. Ich mag so Pressegespräche. Man lernt interessante Locations und interessante neue Kontakte kennen, insbesondere immer wieder neue Kollegen. Das Pressegespräch der Jungen Wirtschaft am 9.1.19 zum Wechsel der Bundesvorsitzenden von Amelie Groß zu Christiane Holzinger fand im 25-Hours-Hotel statt, dem Glaspalast nahe dem Museumsquartier. Wir erfuhren von den wichtigsten aktuellen Forderungen der Jungen Wirtschaft: Jährliches steuerliches Abzugspauschale von 1.250 Euro für Büro im Wohnungsverband, Vereinfachung der Lohnverrechnung, Absenkung der KÖSt auf 19%, Anhebung der Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter auf 1.500 Euro, Steuerliche Absetzbarkeit von Beteiligungen bis 100.000 Euro auf 5 Jahre "so wie man eine ...

