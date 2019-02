Brüssel / Berlin (ots) -



Die junge Stimme im BVMW spricht jetzt auch für alle jungen Unternehmerinnen und Unternehmer in Europa. Der Generalsekretär des Jungen Mittelstand im BVMW, Benjamin Knöfler, ist einstimmig von 23 Mitgliedsverbänden zum Präsidenten der European Confederation of Young Entrepreneurs (kurz: YES for Europe) in Brüssel gewählt worden und folgt damit auf den spanischen Tech- und Immobilienunternehmer Mikel Beroiz, der bisher an der Spitze des Verbandes mit mehr als 60.000 Mitgliedern stand.



YES for Europe ist das pan-europäische Dach der wichtigsten Verbände, die die Interessen junger Unternehmer in Europa repräsentieren. Für Deutschland gehören der Junge Mittelstand im BVMW und die Wirtschaftsjunioren der Industrie und Handelskammern zum Netzwerk. Die Konföderation ist Partner des politischen Brüssel und hat als solcher einen festen Sitz im SME Envoy Netzwerk, einem Beratungsgremium der EU-Kommissarin für den Binnenmarkt, Industrie und Unternehmertum sowie KMU, Elzbieta Bienkowska



"Gemeinsam mit meinem erfahrenen Team, das aus sechs Ländern stammt, werden wir das Netzwerk von YES for Europe weiter stärken und damit auch den 3.200 Mitgliedern meines nationalen Verbandes, Junger Mittelstand, wichtige Chancen eröffnen, um ihre Unternehmen internationaler aufzustellen", sagt Benjamin Knöfler. Der 38-jährige Unternehmer lebt und arbeitet im südlichen Rhein-Main-Gebiet und ist Experte für Vertriebsoptimierung und Expansion. "YES for Europe ist eine wichtige Plattform für junge Unternehmer, und insbesondere im Europawahljahr müssen wir unseren Themen auf nationaler wie auf europäischer Ebene Gehör verschaffen."



