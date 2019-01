Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Südzucker nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 10,50 auf 10,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Zuckerhersteller habe enttäuscht, schrieb Analyst Lars Lusebrink in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem sei der Ausblick von einer erheblichen Unsicherheit geprägt, was sich in der großen Spanne für das operative Ergebnis zeige. Lusebrink senkte seine Prognosen./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2019 / 10:40 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2019 / 11:40 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0049 2019-01-10/13:25

ISIN: DE0007297004