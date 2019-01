FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa hat im Dezember im Konzern dank eines starken Wachstums an den Drehkreuzen Frankfurt und Zürich mit rund 9,92 Millionen Fluggästen 6,9 Prozent mehr befördert als im Vorjahr. Für das Gesamtjahr meldete die Lufthansa Group ein Plus von 10 Prozent auf 142,34 Millionen Passagiere.

Die angebotenen Sitzkilometer lagen im Dezember um 11 Prozent über dem Vorjahresmonat, gleichzeitig wurde der Verkauf um 10,6 Prozent erhöht. Daraus ergab sich ein Sitzladefaktor, der mit 78,5 Prozent um 0,3 Prozentpunkte kleiner ausfiel als im Dezember 2017.

Das Frachtangebot stieg im Dezember um 4,7 Prozent, die abgesetzten Tonnenkilometer legten um 0,4 Prozent. Der Nutzladefaktor ging um 2,8 Prozentpunkte auf 66,1 Prozent zurück.

Deutlich zugelegt haben die Netzwerk-Airlines am Drehkreuz Frankfurt mit einem Passagierwachstum von 6,6 Prozent, noch deutlicher fiel das Plus in Zürich mit 7,9 Prozent aus.

Die Zahl der Fluggäste am Hub Frankfurt stieg 2018 um 4,7 Prozent. Auch Eurowings habe 2018 mit einem Zuwachs von 18 Prozent zum neuen Passagierrekord der Lufthansa Group beigetragen, hieß es.

January 10, 2019

