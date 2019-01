München (ots) - Passend zur sportlichen Fernsehwoche, begrüßt Moderator Kai Pflaume bei "Wer weiß denn sowas?" einige Gäste, die sich mit sportlichen Höchstleitungen bestens auskennen. So treten am Mittwoch die Sportmoderatoren Kathrin Müller-Hohenstein und Rudi Cerne zum Wissenswettstreit an, um möglichst hohe Gewinne für ihre Unterstützer im Publikum zu erspielen. Und am Freitag beweist Reiner Calmund, an der Seite von Teamkapitän Bernhard Hoëcker, dass er sich neben Fußball auch mit anderen Themen aus zwölf Kategorien auskennt, wenn er gegen Starkoch Tim Mälzer und Elton beim amüsanten Ratespaß am Vorabend antritt. Am Dienstag wird es musikalisch, wenn "The Voice"-Moderator Thore Schölermann und der YouTube-Popstar und ehemalige "The Voice Kids"-Kandidat Lukas Rieger sich im Quizzen messen. Dabei bekommen es die prominenten Kandidaten auch mit appetitanregenden Fragen, wie diesen zu tun:



Womit ist ein Sandwich belegt, das in Amerika auch als "The Elvis" bekannt ist? a) Erdnussbutter, Banane und Speck b) Marmelade, saure Gurken und Cheddar c) Ahornsirup, Zwiebeln und Kochschinken



Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen. Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 14. bis 18. Januar 2019 im Überblick:



Montag, 14. Januar - Handball Dienstag, 15. Januar - der TV-Moderator Thore Schölermann und YouTube-Popstar Lukas Rieger Mittwoch, 16. Januar - die Sportmoderatoren Kathrin Müller-Hohenstein und Rudi Cerne Donnerstag, 17. Januar - Handball Freitag, 18. Januar - der Fußballfachmann Reiner Calmund und Starkoch Tim Mälzer



"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.



