Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Wirecard von 240 auf 200 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Mit Blick auf 2019 bleibe die Aktie des Zahlungsabwicklers im Sektor seine erste Wahl, schrieb Analyst Gerardus Vos in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er begründete dies mit dem technologischen Vorsprung und der folglich guten Positionierung am Markt. Das Kursziel passte er an eine gesunkene Bewertung von Wettbewerbern an./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2019 / 00:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2019 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

