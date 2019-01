Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Adyen von 470 auf 400 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das Unternehmen sei am Markt für Bezahlsysteme ein starker Teilnehmer, die Bewertung der Aktie reflektiere aber nicht den verschärften Wettbewerb und ein verlangsamtes Wachstum, schrieb Analyst Gerardus Vos in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie bleibe daher schlicht zu teuer./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2019 / 00:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2019 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0055 2019-01-10/14:06

ISIN: NL0012969182