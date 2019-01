Köln (ots) - Die REWE Group ist auch 2019 offizieller Partner des Kölner Sportjahrs, das unter anderem mit dem Highlight der IHF Handball-Weltmeisterschaft (10.01. - 27.01.) gespickt ist. Es folgen über das Jahr 30 weitere hochkarätige Sportevents.



"Das Kölner Sportjahr spannt auch 2019 wieder einen Bogen vom absoluten Spitzensport bis hin zum Breitensport-Event. Umso mehr freuen wir uns, im fünften Jahr offizieller Partner zu sein. Die Stadt Köln gibt sich wieder als sportbegeisterte Metropole. Das ist Werbung weit über die Stadtgrenzen hinaus. Seit langem sind wir ein verlässlicher Partner des Sports in dieser Stadt und sponsern unter anderem den Köln Marathon, den Run of Colours, das Bernd-Best-Turnier im Rollstuhl-Rugby und den Come-Together-Cup", so Martin Brüning, Leiter der REWE Group-Unternehmenskommunikation. Gerade die Unterstützung des Breitensports in Köln sei der REWE Group ein wichtiges Anliegen.



Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2017 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 58 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren über 345.000 Beschäftigten und 15.300 Märkten in 22 europäischen Ländern präsent.



Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der Marken REWE, REWE CENTER, REWE CITY und BILLA sowie MERKUR, der Discounter PENNY und die Baumärkte von toom. Hinzu kommen Convenience-Märkte (REWE To Go) und die E-Commerce-Aktivitäten REWE Lieferservice sowie Zooroyal, Weinfreunde und Kölner Weinkeller. Zur Touristik gehören unter dem Dach der DER Touristik Group die Veranstalter ITS, Jahn Reisen, Dertour, Meiers Weltreisen, ADAC Reisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollo und Exim Tours und über 2.400 Reisebüros (u.a. DER Reisebüro, DERPART und Kooperationspartner), die Hotelmarken lti, Club Calimera, Cooee, PrimaSol und Playitas Resort und der Direktveranstalter clevertours.com.



Für Rückfragen: REWE Group-Unternehmenskommunikation, Tel.: 0221-149-1050; E-Mail: presse@rewe-group.com