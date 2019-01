Die Aktie von Evotec hat in den vergangenen Tagen deutliche Zugewinne verzeichnen können. Im Wochenvergleich ist das Papier der achtbeste Wert im MDAX, im Monatsvergleich ist die Biotech-Gesellschaft sogar auf Platz 3 zu finden. Am heutigen Donnerstag legt die Aktie nun knapp vor der insbesondere psychologisch wichtigen 20-Euro-Marke eine Verschnaufpause ein. Vielleicht ein kurzes Durchatmen vor der heutigen Präsentation auf der 37th J.P. Morgan Healthcare Conference in San Francisco. Um 17 Uhr deutscher Zeit wird dort der Vorstandsvorsitzende Werner Lanthaler Evotec präsentieren. Dies ist der bedeutende Anfang eines ganzen Konferenzen-Marathons im Januar. Es folgt das ODDO BHF Forum in Lyon, Frankreich. Vom 21. bis 23. Januar ist Evotec auf 18th German Corporate Conference 2019 in Frankfurt vertreten sowie am 31. Januar auf dem Bankhaus Lampe German Equity Forum in London. Einen wichtigen Termin können sich Anleger darüber hinaus gleich für Ende März vormerken. Am 28. März legt Evotec den Geschäftsbericht für 2018 vor.

